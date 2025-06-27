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Над Брянской областью сбили два украинских дрона

В Брянской области 27 июня подразделения противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Службы работают на месте падения БПЛА.

В Брянской области 27 июня подразделения противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Благодаря слаженной работе подразделений ПВО Министерства обороны Российской Федерации над территорией Брянской области были обнаружены и уничтожены еще два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении главы региона в telegram-канале.

По информации оперативных и экстренных служб, специалисты продолжают работу на месте происшествия для уточнения обстоятельств инцидента и обеспечения безопасности жителей. На текущий момент ситуация в регионе остается стабильной, все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.

До этого Богомаз сообщал о четырех уничтоженных БПЛА ВСУ. Киевский режим продолжает ежедневно атаковать территории РФ. В частности, три мирных жителя ДНР погибли в результате обстрелов и атак беспилотников Украины на территории сообщал в Денис Пушилин.

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