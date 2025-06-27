В Брянской области сбили ещё два украинских беспилотника

Губернатор региона Александр Богомаз подтвердил информацию, отметив, что в результате инцидента пострадавших и разрушений на территории области не зафиксировано. В настоящее время оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.
Ранее Life.ru писал, что в Самарской области ограничили работу интернета из-за атаки беспилотников. Губернатор Вячеслав Федорищев объяснил, что эти меры призваны повысить безопасность людей и объектов инфраструктуры. Тем временем глава Минобороны Украины пригрозил увеличить интенсивность атак БПЛА на Россию.