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В Брянской области сбили ещё два украинских беспилотника

Вечером 27 июня около 20:00 по московскому времени российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над Брянской областью, сообщили в Минобороны России.

Источник: Life.ru

Губернатор региона Александр Богомаз подтвердил информацию, отметив, что в результате инцидента пострадавших и разрушений на территории области не зафиксировано. В настоящее время оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

Ранее Life.ru писал, что в Самарской области ограничили работу интернета из-за атаки беспилотников. Губернатор Вячеслав Федорищев объяснил, что эти меры призваны повысить безопасность людей и объектов инфраструктуры. Тем временем глава Минобороны Украины пригрозил увеличить интенсивность атак БПЛА на Россию.

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