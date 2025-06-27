Стала известна сумма ущерба по делу «ВСМПО-Ависма»

Бывший генеральный директор «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин и еще пять фигурантов дела о мошенничестве при закупках шихтовых заготовок нанесли ущерб в размере 1,5 миллиарда рублей. Об этом в пятницу, 27 июня, сообщил «Коммерсантъ».
— В деле также фигурирует бизнесмен Игорь Райхельсон — у него гражданство США, сейчас он проживает в Швейцарии. Всем им инкриминируется часть 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору), — передает портал.
27 июня Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал на два месяца Михаила Воеводина. Согласно версии следствия, предприниматель в сговоре с Райхельсоном создал схему закупок шихтовых заготовок для предприятия по завышенным на 30 процентов ценам.
23 июня в ходе заседания Московского городского суда прокурор запросил для бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, который проходил по делу о растрате 216 миллионов рублей при приобретении двух паромов для Керченской переправы, 14,5 года колонии. «Вечерняя Москва» рассказала, кем ранее работал Иванов, в чем еще его обвиняют и почему его дело рассматривали в закрытом режиме.