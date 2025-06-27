Ученик секс-блогера Алекса Лесли доставлен в Москву

В Москву этапировали ученика известного блогера Алекса Лесли. Как сообщили в Следственном комитете России, следователи начали его допрашивать в рамках расследования дела о принуждении к совершению сексуального насилия.
Ранее, по данным СМИ, В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в создании получивших широкую огласку видеозаписей с сексуальными домогательствами.
В отношении блогера Алекса Лесли было возбуждено уголовное дело по статье о склонении к совершению изнасилования. По мнению следствия, он подталкивал своих последователей к совершению действий сексуального характера с применением насилия в отношении жительниц Москвы, записывая это на видео.
«Московская полиция произвела задержание одного из лиц, участвовавших в создании скандальных видеороликов, снятых под влиянием так называемого коуча. Задержанным оказался уроженец Тульской области 1993 года рождения», — сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.