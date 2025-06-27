Ученик секс-блогера Алекса Лесли доставлен в Москву

В отношении блогера Алекса Лесли было возбуждено уголовное дело по статье о склонении к совершению изнасилования. По мнению следствия, он подталкивал своих последователей к совершению действий сексуального характера с применением насилия в отношении жительниц Москвы, записывая это на видео.