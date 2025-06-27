Трамп признался об опасениях за свою жизнь

Весной 2024 года звуки стрельбы раздались во время выступления Трампа в Пенсильвании. Политик прервал речь и покинул площадку с окровавленным ухом. Позднее на американского лидера произошло еще одно покушение, когда он покидал гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич. Райан Уэсли Раут, обвиняемый в покушении, не признал свою вину.