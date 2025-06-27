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Трамп признался об опасениях за свою жизнь

Президент США Дональд Трамп признался, что испытывает опасения за свою жизнь из-за высокого риска, связанного с этой должностью. Об этом он рассказал в ходе интервью.

Американский лидер выразил тревогу по поводу своей фигуры в политике.

Президент США Дональд Трамп признался, что испытывает опасения за свою жизнь из-за высокого риска, связанного с этой должностью. Об этом он рассказал в ходе интервью.

«Если бы мне раньше сказали, я бы, может, не избирался. Это опасная профессия. Но это нормально», — процитировало Трампа РИА Новости. По его словам, иногда из-за подобных мыслей «все опускается внутри».

Американский лидер отметил, что уровень смертности среди американских президентов значительно выше, чем у представителей экстремальных профессий, таких как автогонщики или участники родео. Четыре из 45 глав государства погибли в результате покушений, шесть раз на руководителей Соединенных Штатов совершались вооруженные нападения, уточнил Трамп.

Как сообщало URA.RU ранее, с недавними покушениями на убийство Трампа может быть связано правительство Украины. Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон.

Весной 2024 года звуки стрельбы раздались во время выступления Трампа в Пенсильвании. Политик прервал речь и покинул площадку с окровавленным ухом. Позднее на американского лидера произошло еще одно покушение, когда он покидал гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич. Райан Уэсли Раут, обвиняемый в покушении, не признал свою вину.

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