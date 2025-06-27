Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Карелии девочка утонула в реке

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после того, как пятилетняя девочка утонула в реке в Пряжинском районе Карелии, сообщило республиканское следственное управление.

Источник: © РИА Новости

Как отмечается, в пятницу вечером в акватории реки Чална Пряжинского района было обнаружено тело пятилетнего ребенка.

«Предварительно установлено, что малолетняя вместе со своим несовершеннолетними братом и знакомой находились в непосредственной близости от реки. Погибшая поскользнулась, упала в воду, после чего пропала из виду», — говорится в сообщении.

По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело, уточняет СУСК по Карелии.

При этом ведомство называет недостоверной информацию ряда интернет-ресурсов о том, что родители погибшей девочки были пьяны.

«В социальных медиа распространяется информация о том, что родители погибшей находились в состоянии алкогольного опьянения. Данная информация недостоверная, что подтверждается результатами медицинского освидетельствования», — заключают в СУСК.