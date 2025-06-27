В Карелии девочка утонула в реке

Как отмечается, в пятницу вечером в акватории реки Чална Пряжинского района было обнаружено тело пятилетнего ребенка.
«Предварительно установлено, что малолетняя вместе со своим несовершеннолетними братом и знакомой находились в непосредственной близости от реки. Погибшая поскользнулась, упала в воду, после чего пропала из виду», — говорится в сообщении.
По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело, уточняет СУСК по Карелии.
При этом ведомство называет недостоверной информацию ряда интернет-ресурсов о том, что родители погибшей девочки были пьяны.
«В социальных медиа распространяется информация о том, что родители погибшей находились в состоянии алкогольного опьянения. Данная информация недостоверная, что подтверждается результатами медицинского освидетельствования», — заключают в СУСК.