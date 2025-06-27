Силовики организовали антимигрантские рейды в Вязьме

Сотрудники правоохранительных органов проводят в Вязьме Смоленской области антимигрантские рейды. Об этом в пятницу, 27 июня, сообщили в Telegram-канал «Осторожно, новости».
Многих людей с неславянской внешностью задерживают на различных стройках и рынках.
— В рейдах принимают участие сотрудники ГАИ. Силовики жестко задерживают людей неславянской внешности — так, задержан был даже мужчина с российским паспортом, — уточнили в публикации.
По словам местных жителей, подобные проверки начались в городе после убийства 22-летнего мужчины, произошедшего 26 июня.
Тогда умершего ударили ножом за то, что он заступился за друга. Нападавших задержали, однако их личности не раскрываются.
1 апреля сотрудники ОМОН ворвались в один из столичных фитнес-клубов на Рязанском проспекте. Они выявляли мигрантов из Средней Азии.
В Нижегородской области вводятся ограничения на работу мигрантов с патентами в ряде сфер. Указ, подписанный губернатором Глебом Никитиным, запрещает трудоустройство иностранных граждан и лиц без гражданства в таких областях, как курьерская доставка, общественное питание, здравоохранение, образование, культура и спорт.