На последователя блогера Алекса Лесли завели дело

Дело против самого Алекса Лесли было возбуждено после жалоб на то, что он призывал своих последователей совершать противоправные действия сексуального характера в отношении женщин в Москве. Следственный комитет отмечал, что действия блогера были зафиксированы на видео, и расследование продолжается. В Госдуме ранее предлагали ввести принудительное лечение за подобные преступления.