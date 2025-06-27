На последователя блогера Алекса Лесли завели дело

Один из последователей Алекса Лесли попал под следствие.
Один из последователей блогера Алекса Лесли задержан в Тульской области и доставлен в Москву на допрос. По месту жительства подозреваемого проведен обыск, где следователи обнаружили сертификат о прохождении курса скандального пикапера, который склонял своих фанатов к насильственным действиям в отношении незнакомых девушек. О задержании последователя Лесли и возбуждении уголовного дела сообщает Следственный комитет РФ.
«Один из последователей блогера был задержан в Тульской области. По месту жительства фигуранта проведен обыск, где обнаружены и изъяты предметы и документы, в том числе сертификат о прохождении курса Алекса Лесли (Александра Кириллова). В отношении последователя блогера возбуждено уголовное дело об “иных насильственных действиях сексуального характера”, — сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Дело против самого Алекса Лесли было возбуждено после жалоб на то, что он призывал своих последователей совершать противоправные действия сексуального характера в отношении женщин в Москве. Следственный комитет отмечал, что действия блогера были зафиксированы на видео, и расследование продолжается. В Госдуме ранее предлагали ввести принудительное лечение за подобные преступления.