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Последователя блогера Алекса Лесли доставили в столицу

В Москву доставили последователя скандального блогера Алекса Лесли, сотрудники правоохранительных органов уже начали его допрашивать. Об этом в пятницу, 27 июня, сообщили в пресс-службе СК России.

В Москву доставили последователя скандального блогера Алекса Лесли, сотрудники правоохранительных органов уже начали его допрашивать. Об этом в пятницу, 27 июня, сообщили в пресс-службе СК России.

Там уточнили, что изначально мужчину задержали в Тульской области. Кроме того, в квартире фигуранта специалисты провели обыск, в ходе которого нашли сертификат о прохождении курса блогера.

— Подозреваемый доставлен в Москву. Следователи столичного СК приступили к его допросу. Расследование продолжается, — уточнили в Telegram-канале ведомстве.

Спустя несколько дней официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что полицейские задержали одного из мужчин, пристававших к девушкам. Позднее число задержанных увеличилось до трех. Как поступать жертвам тренингов Алекса Лесли — в отдельном материале «Вечерней Москвы». Также психиатр рассказал, насколько опасны для женской психики подобные инциденты.

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