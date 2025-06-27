Последователя блогера Алекса Лесли доставили в столицу

Спустя несколько дней официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что полицейские задержали одного из мужчин, пристававших к девушкам. Позднее число задержанных увеличилось до трех. Как поступать жертвам тренингов Алекса Лесли — в отдельном материале «Вечерней Москвы». Также психиатр рассказал, насколько опасны для женской психики подобные инциденты.