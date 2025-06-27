Фанат блогера Лесли оказался на допросе по делу о склонении к изнасилованию

Напомним, скандал вокруг блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова) разгорелся несколько дней назад. Все из-за того, что он призывал своих фанатов не стесняться домогательств и приставать к девушкам на улицах. В частности, хватать их за интимные места, после чего «вести в туалет для секса». Теперь полиция ищет последователей блогера, проверяя жалобы пострадавших девушек.