Фанат блогера Лесли оказался на допросе по делу о склонении к изнасилованию

Правоохранительные органы задержали еще одного последователя блогера Александра Кириллова, более известного как Алекс Лесли. Мужчина доставлен в Москву на допрос по делу о склонении к изнасилованиям. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России, пишет ТАСС.
Как отмечается в публикации, изначально последователь Лесли находился в Тульской области. Там его и задержали. Затем правоохранительные органы нагрянули на его место жительства. Там был проведен обыск, в ходе которого были изъяты ряд вещей. В том числе, документы и сертификат о прохождении курса у скандального блогера.
«Подозреваемый доставлен в Москву. Следователи столичного СК приступили к его допросу. Расследование продолжается», — сообщает Следственный комитет.
Напомним, скандал вокруг блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова) разгорелся несколько дней назад. Все из-за того, что он призывал своих фанатов не стесняться домогательств и приставать к девушкам на улицах. В частности, хватать их за интимные места, после чего «вести в туалет для секса». Теперь полиция ищет последователей блогера, проверяя жалобы пострадавших девушек.