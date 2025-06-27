Последователи блогера Лесли задержаны по делу о склонении к изнасилованию. Что известно

ТАСС собрал основное по делу.
Аресты
- Тверской суд Москвы 27 июня назначил 15 суток административного ареста для двух последователей блогера Лесли — Максима Орешкова и Дениса Чанышева — за домогательства к девушкам в центре Москвы.
- Мужчины признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
- Каждому из них назначен административный арест на срок 15 суток.
- Вечером стало известно о задержании еще одного последователя Лесли. Он доставлен из Тверской области в Москву и допрашивается по делу о склонении к изнасилованиям.
Обстоятельства произошедшего
- 25 июня первый зампред комитета ГД по науке и высшему образованию Ксения Горячева из партии «Новые люди» направила письмо председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить деятельность автора пикап-курсов Лесли.
- 26 июня члены Общественной палаты РФ направили коллективное обращение в прокуратуру и СК РФ для проведения проверки действий правоохранительных органов и их реагирования на подобные ситуации.
- Поводом для обращения послужила опубликованное в соцсетях видео, на котором блогер призывал мужчин подходить на улицах к незнакомым девушкам, трогать их, а также предлагать интимную близость.
- Также в сети появилось множество жалоб женщин на мужчин, пристающих к ним на улицах Москвы.
Уголовное дело
- СК РФ 25 июня возбудил уголовное дело в отношении блогера Кириллова, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
- Дело возбуждено по статье «Склонение к совершению изнасилования» (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ).