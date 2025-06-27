Последователи блогера Лесли задержаны по делу о склонении к изнасилованию. Что известно

Последователь блогера Александра Кириллова, известного под псевдонимом Алекс Лесли, допрашивается по делу о склонении к изнасилованиям, сообщили в пресс-службе СК РФ. Ранее еще несколько последователей блогера были арестованы судом на 15 суток за домогательства девушек в центре Москвы.