Россия расторгла важное соглашение со Швецией

Подобные соглашения тогда были частью глобальной системы международного взаимодействия в области мирного атома, напоминает «Национальная служба новостей». Ранее глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров обратил внимание, что разговоры об угрозе начала третьей мировой войны, которые сейчас стали будничными, особенно печальны, передает телеканал 360. До этого Россия прекратила участие в ряде международных соглашений в сфере безопасности на фоне аналогичных решений со стороны Запада.