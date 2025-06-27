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Россия расторгла важное соглашение со Швецией

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил распоряжение, предусматривающее прекращение действия соглашения со Швецией об обмене данными о ядерных объектах, а также о немедленном информировании в случае ядерных инцидентов. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

МИД РФ поручено уведомить шведскую сторону о принятом решении.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил распоряжение, предусматривающее прекращение действия соглашения со Швецией об обмене данными о ядерных объектах, а также о немедленном информировании в случае ядерных инцидентов. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

«В соответствии с пунктом 1 статьи 37 Федерального закона “О международных договорах Российской Федерации” денонсировать Соглашение между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Швеции об оперативном оповещении о ядерной аварии и об обмене информацией о ядерных установках», — указано в тексте распоряжения. Соответствующий договор стороны заключили в 1988 году в Стокгольме.

Подобные соглашения тогда были частью глобальной системы международного взаимодействия в области мирного атома, напоминает «Национальная служба новостей». Ранее глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров обратил внимание, что разговоры об угрозе начала третьей мировой войны, которые сейчас стали будничными, особенно печальны, передает телеканал 360. До этого Россия прекратила участие в ряде международных соглашений в сфере безопасности на фоне аналогичных решений со стороны Запада.

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