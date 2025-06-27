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Росавиация начала расследование инцидентов в трёх регионах России

Росавиация инициировала расследование трёх авиационных инцидентов, произошедших 27 июня в Тверской и Томской областях, а также в Краснодарском крае.

Источник: Life.ru

Согласно информации ведомства, в Тверской области вертолёт Ми-8П совершил вынужденную посадку. В аэропорту Сочи произошло столкновение двух самолётов Boeing 737−800 авиакомпаний Utair и NordStar на рулёжной дорожке. В Чаинском районе Томской области частный легкомоторный самолёт-амфибия «Борей» также совершил вынужденную посадку; пилот был эвакуирован и передан сотрудникам скорой помощи.

Представитель Росавиации Артём Кореняко подчеркнул, что все три расследования будут проводиться в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации. Основной целью является установление причин инцидентов и разработка мер для их предотвращения в будущем.

Ранее Life.ru писал, что силы НАТО отработали прорыв российской системы ПВО вблизи Карелии. Масштабные учения альянса прошли в Финляндии около границы с РФ.

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