Росавиация начала расследование инцидентов в трёх регионах России

Согласно информации ведомства, в Тверской области вертолёт Ми-8П совершил вынужденную посадку. В аэропорту Сочи произошло столкновение двух самолётов Boeing 737−800 авиакомпаний Utair и NordStar на рулёжной дорожке. В Чаинском районе Томской области частный легкомоторный самолёт-амфибия «Борей» также совершил вынужденную посадку; пилот был эвакуирован и передан сотрудникам скорой помощи.
Представитель Росавиации Артём Кореняко подчеркнул, что все три расследования будут проводиться в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации. Основной целью является установление причин инцидентов и разработка мер для их предотвращения в будущем.
Ранее Life.ru писал, что силы НАТО отработали прорыв российской системы ПВО вблизи Карелии. Масштабные учения альянса прошли в Финляндии около границы с РФ.