Найден причастный к обману москвички на 32 миллиона рублей

Вечером 31 марта в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что в Telegram ей поступило сообщение якобы от ее начальника, где говорилось, что с ней вскоре свяжется сотрудник ФСБ. Позже ей позвонил неизвестный мужчина и заявил, что с ее банковскими счетами возникли проблемы, поэтому все средства необходимо перевести на безопасный счет.