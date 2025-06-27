На саммите НАТО в Гааге взгляды относительно украинского конфликта изменились, считает турецкий министр.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил о перемене в настроениях европейских политиков по вопросу конфликта на Украине. По словам дипломата, на саммите НАТО в Гааге он заметил, что лидеры стран Европы начали осознавать возможные «невыносимые последствия» затягивания боевых действий. Об этом сообщает агентство Anadolu.
«Большинство европейских стран не хотели прекращения огня по ситуации в Газе, Украине, и теперь они видят, что ситуация достигла уровня невыносимых последствий», — заявил Фидан. Он заявил, что среди европейских лидеров, принимавших участие в саммите НАТО в Гааге, постепенно формируется осознание «неприемлемых последствий» в случае дальнейшей эскалации конфликта на территории Украины.
Президент Российской Федерации Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что Киев отказался от переговорного процесса с Москвой по вопросу урегулирования ситуации, поскольку западные страны рассчитывали использовать сложившуюся обстановку в своих интересах, напоминает «Царьград». Турция готова принять третий раунд переговоров. Накануне власти страны провели консультации с представителями обеих сторон, пишет RT.