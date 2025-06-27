В Турции заявили о тяжелейших последствиях украинского конфликта для Европы

«Большинство европейских стран не хотели прекращения огня по ситуации в Газе, Украине, и теперь они видят, что ситуация достигла уровня невыносимых последствий», — заявил Фидан. Он заявил, что среди европейских лидеров, принимавших участие в саммите НАТО в Гааге, постепенно формируется осознание «неприемлемых последствий» в случае дальнейшей эскалации конфликта на территории Украины.