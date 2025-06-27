В Одессе произошла стрельба

У местного жителя произошел конфликт с неизвестными, в ходе которого он был ранен.
Жителя Одессы ранили из огнестрельного оружия на Соборной площади в центре города вечером 27 июня. Об этом сообщило областное управление Национальной полиции Украины на своем официальном сайте.
По информации ведомства, между местным жителем и неизвестными произошел конфликт, в ходе которого один из участников применил огнестрельное оружие. «По предварительной информации правоохранителей, у местного жителя произошел конфликт с неизвестными, в ходе которого он был ранен из огнестрельного оружия», — говорится в сообщении полиции. Пострадавший доставлен в больницу, его состояние уточняется. Личности остальных участников инцидента устанавливаются, они скрылись с места происшествия.
В полиции уточнили, что по факту стрельбы начато расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте работают следственно-оперативные группы, опрашиваются свидетели и изучаются записи с камер видеонаблюдения. Официальных данных о мотивах конфликта и количестве стрелявших пока не поступало.
На Украине участились случаи применения огнестрельного оружия в общественных местах, отмечают правоохранительные органы. По оценкам Министерства внутренних дел, к февралю текущего года на руках у граждан находилось от двух до пяти миллионов единиц незарегистрированного оружия. Глава МВД Игорь Клименко ранее заявлял, что количество преступлений с его использованием продолжает расти и прогнозировал увеличение подобных инцидентов в будущем.