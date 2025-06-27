В Одессе произошла стрельба

По информации ведомства, между местным жителем и неизвестными произошел конфликт, в ходе которого один из участников применил огнестрельное оружие. «По предварительной информации правоохранителей, у местного жителя произошел конфликт с неизвестными, в ходе которого он был ранен из огнестрельного оружия», — говорится в сообщении полиции. Пострадавший доставлен в больницу, его состояние уточняется. Личности остальных участников инцидента устанавливаются, они скрылись с места происшествия.