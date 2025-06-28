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Неадекватный мужчина избил отдыхающих в парке у метро Дубровка

В московском парке у метро Дубровка мужчина, предположительно, в неадекватном состоянии, избил нескольких отдыхающих. Об этом стало известно в пятницу, 27 июня.

В московском парке у метро Дубровка мужчина, предположительно, в неадекватном состоянии, избил нескольких отдыхающих. Об этом стало известно в пятницу, 27 июня.

По словам очевидца, мужчина с бородой спровоцировал драку, напав на людей возле скамеек. Также нападавший и его спутник агрессивно реагировали на попытки снять их на видео.

Скорая помощь прибыла на место через 15 минут, полиция — через 35 минут, но нападавшего и его друга к тому моменту уже не было. По информации Telegram-канала Baza, заявлений в полицию никто писать не стал.

Ранее сотрудники силовых структур задержали мужчину, который ударил прохожего ножом после конфликта возле дома на улице 40 лет Октября в Новой Москве. От полученных травм мужчина скончался.