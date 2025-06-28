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Трамп ответил на вопрос о возможном конфликте с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут втянуты в возможный конфликт с КНДР. Об этом он сообщил в ответ на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома.

Трамп заявил, что хорошо ладит с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут втянуты в возможный конфликт с КНДР. Об этом он сообщил в ответ на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома.

«Ну, если возникнет конфликт… Мы с ним [лидером КНДР Ким Чен Ыном] очень хорошо ладим. И мы урегулируем конфликт с Северной Кореей. У меня были хорошие отношения с Ким Чен Ыном, я с ним ладил по-настоящему хорошо», — заявил Трамп, передает ТАСС. Он подчеркнул, что несмотря на возможное обострение ситуации, Вашингтон не намерен участвовать в военных действиях.

Американский лидер также отметил, что некоторые эксперты предполагают вероятность возникновения конфликта, однако Белый дом рассчитывает на мирное решение. По словам Трампа, если ситуация обострится, США не планируют вовлекаться в противостояние. При этом глава государства отказался комментировать сообщения о возможной отправке личного послания Ким Чен Ыну.

По информации CNN, специалисты высказывают опасения, что действия Вашингтона в военной сфере способны подтолкнуть Пхеньян к ускоренному развитию собственной программы вооружений и интенсификации сотрудничества с Россией. Кроме того, подобные шаги могут укрепить уверенность северокорейского лидера Ким Чен Ына в том, что обладание ядерным арсеналом служит наилучшей гарантией предотвращения попыток смены режима со стороны Соединенных Штатов.

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