Трамп ответил на вопрос о возможном конфликте с КНДР

«Ну, если возникнет конфликт… Мы с ним [лидером КНДР Ким Чен Ыном] очень хорошо ладим. И мы урегулируем конфликт с Северной Кореей. У меня были хорошие отношения с Ким Чен Ыном, я с ним ладил по-настоящему хорошо», — заявил Трамп, передает ТАСС. Он подчеркнул, что несмотря на возможное обострение ситуации, Вашингтон не намерен участвовать в военных действиях.