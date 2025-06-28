Минобороны: ПВО сбили 25 украинских беспилотников над тремя регионами

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в период с 20:10 до 23:25 по московскому времени. Об этом сообщили в пресс-службе Министерство обороны РФ.
— С 20.10 мск до 23.25 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, 12 дронов были сбиты над территорией Курской области, 10 — над Республикой Крым и три над Орловской областью.
В Министерстве обороны РФ сообщили, что в ночь на 27 июня средства ПВО сбили 39 беспилотников украинской армии над несколькими регионами России. Так, 19 дронов были ликвидированы над территорией Ростовской области, еще 13 беспилотников ВСУ — над территорией Волгоградской области.