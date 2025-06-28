Силы ПВО России за вечер уничтожили 25 беспилотников ВСУ

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 25 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в заявлении МО РФ.
По данным ведомства, 12 вражеских беспилотников были сбиты над Курской областью, 10 — над территорией Крыма, а три — над Орловской областью.
Вечером 27 июня в Минобороны РФ сообщали об уничтожении нескольких беспилотников ВСУ в Брянской области. По словам губернатора региона, в результате этой атаки никто не пострадал. Однако предыдущий удар завершился ранением четырёх мирных жителей Брянска.
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