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Силы ПВО России за вечер уничтожили 25 беспилотников ВСУ

В Минобороны России сообщили, что в период с 20:10 до 23:25 по московскому времени силы противовоздушной обороны страны уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов украинского производства.

Источник: Life.ru

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 25 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в заявлении МО РФ.

По данным ведомства, 12 вражеских беспилотников были сбиты над Курской областью, 10 — над территорией Крыма, а три — над Орловской областью.

Вечером 27 июня в Минобороны РФ сообщали об уничтожении нескольких беспилотников ВСУ в Брянской области. По словам губернатора региона, в результате этой атаки никто не пострадал. Однако предыдущий удар завершился ранением четырёх мирных жителей Брянска.

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