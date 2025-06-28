В Москве арестован мужчина, обвиняемый в сексуальном насилии над дочерью

Ранее в Краснодарском крае задержали мужчину, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 16-летней племянницы. Подозреваемый выбросил ее тело в кусты, а затем несколько дней участвовал в поисках девушки вместе с остальными родственниками. Что стало причиной жестокой расправы — в материале «Вечерней Москвы».