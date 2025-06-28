В Москве арестован мужчина, обвиняемый в сексуальном насилии над дочерью

В Москве по ходатайству следствия арестован мужчина, обвиняемый в совершении преступлений сексуального характера в отношении своей дочери. Об этом сообщает Останкинский межрайонный следственный отдел ГСУ СК России по городу Москве.
Возбуждено уголовное дело по статьям 132 ч. 4 п. «б» (иные насильственные действия сексуального характера) и 135 ч. 2 (развратные действия) УК РФ.
По данным следствия, с 2023 по 2025 год мужчина, находясь в квартире на улице Староалексеевской, неоднократно совершал действия сексуального характера и развратные действия в отношении своей дочери 2011 года рождения.
Девочка рассказала о произошедшем своему учителю, который сообщил в правоохранительные органы.
Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение, и Останкинский районный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, говорится в сообщении.
Ранее в Краснодарском крае задержали мужчину, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 16-летней племянницы. Подозреваемый выбросил ее тело в кусты, а затем несколько дней участвовал в поисках девушки вместе с остальными родственниками. Что стало причиной жестокой расправы — в материале «Вечерней Москвы».