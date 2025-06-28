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Трамп прокомментировал слова Путина о США

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает «очень приятными» слова президента России Владимира Путина о его усилиях по урегулированию конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Об этом глава Белого дома сообщил журналистам во время брифинга.

Трамп назвал заявления Путина о США «очень приятными».

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает «очень приятными» слова президента России Владимира Путина о его усилиях по урегулированию конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Об этом глава Белого дома сообщил журналистам во время брифинга.

«Владимир Путин сделал ряд очень приятных заявлений сегодня. Смотрите, он уважает нашу страну снова», — сказал Трамп, комментируя высказывания российского лидера.

Ранее президент России во время публичного выступления выразил признательность Дональду Трампу за его работу по поиску мирных решений в украинском вопросе и на Ближнем Востоке. Путин отметил, что американский лидер «искренне стремится к урегулированию вопроса на украинском треке», а также прилагает усилия для стабилизации ситуации в регионе, напоминает RT.

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