Трамп прокомментировал слова Путина о США

Ранее президент России во время публичного выступления выразил признательность Дональду Трампу за его работу по поиску мирных решений в украинском вопросе и на Ближнем Востоке. Путин отметил, что американский лидер «искренне стремится к урегулированию вопроса на украинском треке», а также прилагает усилия для стабилизации ситуации в регионе, напоминает RT.