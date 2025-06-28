Развод стал причиной ада: Кореец поджёг десятки людей в метро Сеула

На кадрах из метро видно, что пассажиры вагона в панике пытались укрыться от огня, однако последствия трагедии оказались серьёзными. В результате происшествия 22 человека были госпитализированы с отравлением дымом, ещё 129 получили медицинскую помощь на месте. Среди пострадавших оказался и сам поджигатель, который также был доставлен в больницу и позже задержан.