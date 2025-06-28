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Bild: Германия подняла в небо истребители из-за российского Ил-20М

Истребители ВВС Германии были подняты по тревоге 27 июня из-за обнаружения российского самолета Ил-20М над Балтийским морем. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Немецкий истребитель решил перехватить самолет РФ.

Истребители ВВС Германии были подняты по тревоге 27 июня из-за обнаружения российского самолета Ил-20М над Балтийским морем. Об этом сообщают немецкие СМИ.

«Радары НАТО зафиксировали Ил-20М в 09:02 по местному времени (10:02 мск), когда тот вылетел из Калининграда и вошел в международное воздушное пространство с выключенными транспондерами. В 09:32 с авиабазы Лаге были подняты два истребителя Eurofighter для визуального контакта с российским самолетом», — уточнила газета Bild.

По сведениям издания, российский самолет не менял курс и продолжал движение на запад. Только приблизившись на расстояние 40 километров к острову Узедом, Ил-20М изменил направление и ушел на север, не нарушив воздушное пространство Германии.

Как сообщало URA.RU ранее, 5 июня истребители ВВС Германии также были подняты по тревоге из-за пролета российского Ил-20 над Балтийским морем, а в мае на перехват российских самолетов поднимались польские ВВС. Во всех случаях российские самолеты не нарушали воздушные границы стран НАТО.

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