Bild: Германия подняла в небо истребители из-за российского Ил-20М

«Радары НАТО зафиксировали Ил-20М в 09:02 по местному времени (10:02 мск), когда тот вылетел из Калининграда и вошел в международное воздушное пространство с выключенными транспондерами. В 09:32 с авиабазы Лаге были подняты два истребителя Eurofighter для визуального контакта с российским самолетом», — уточнила газета Bild.