В Карелии пятилетняя девочка утонула в реке, поскользнувшись на берегу

Пятилетняя девочка утонула в Карелии. Видео © Telegram / Карельский Следком.
Тело погибшей девочки нашли в пятницу вечером в реке Чална. В ходе предварительного расследования установили, что она находилась рядом с водоёмом вместе с несовершеннолетним братом и знакомой. Девочка поскользнулась и упала в воду, после чего исчезла из виду. В управлении также опровергли появившуюся в СМИ информацию, что родители погибшей были в состоянии алкогольного опьянения. Недостоверность этих данных подтверждается результатами медицинского освидетельствования.
Ранее Мособлдума утвердила закон, который запрещает несовершеннолетним находиться у водоёмов без сопровождения взрослых. Эта инициатива возникла по предложению прокуратуры области. Закон стал ответом на серьёзные проблемы с детскими смертями на водоёмах региона.