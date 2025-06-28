Мексиканские ВМС перехватили подлодку с 3,5 тоннами кокаина

Военно-морские силы Мексики перехватили полупогружную субмарину наркоторговцев с крупной партией кокаина на борту. Как сообщил министр общественной безопасности Омар Гарсиа Харфуш, операция прошла у побережья штата Герреро, где было обнаружено 3,5 тонны запрещённого вещества.
«Министерство ВМС перехватило полупогружное судно у берегов штата Герреро, на борту которого находилось более 3,5 тонны кокаина. Были задержаны трое иностранных граждан», — заявил министр.
На борту задержанного судна находились трое иностранных граждан. По предварительным оценкам, изъятие нанесло ущерб наркокартелям на сумму свыше 800 млн песо (около $42,5 млн).
Харфуш подчеркнул, что с начала октября 2024 года, после вступления в должность президента Клаудии Шейнбаум, мексиканские силовики конфисковали 44,8 тонны кокаина в ходе морских операций. Эти меры, по словам министра, предотвратили распространение более 7 млн доз наркотика.
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