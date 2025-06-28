Мексиканские ВМС перехватили подлодку с 3,5 тоннами кокаина

Харфуш подчеркнул, что с начала октября 2024 года, после вступления в должность президента Клаудии Шейнбаум, мексиканские силовики конфисковали 44,8 тонны кокаина в ходе морских операций. Эти меры, по словам министра, предотвратили распространение более 7 млн доз наркотика.