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Мексиканские ВМС перехватили подлодку с 3,5 тоннами кокаина

Военно-морские силы Мексики перехватили полупогружную субмарину наркоторговцев с крупной партией кокаина на борту.

Военно-морские силы Мексики перехватили полупогружную субмарину наркоторговцев с крупной партией кокаина на борту. Как сообщил министр общественной безопасности Омар Гарсиа Харфуш, операция прошла у побережья штата Герреро, где было обнаружено 3,5 тонны запрещённого вещества.

«Министерство ВМС перехватило полупогружное судно у берегов штата Герреро, на борту которого находилось более 3,5 тонны кокаина. Были задержаны трое иностранных граждан», — заявил министр.

На борту задержанного судна находились трое иностранных граждан. По предварительным оценкам, изъятие нанесло ущерб наркокартелям на сумму свыше 800 млн песо (около $42,5 млн).

Харфуш подчеркнул, что с начала октября 2024 года, после вступления в должность президента Клаудии Шейнбаум, мексиканские силовики конфисковали 44,8 тонны кокаина в ходе морских операций. Эти меры, по словам министра, предотвратили распространение более 7 млн доз наркотика.

Ранее сообщалось, что в США таинственный огненный шар над Джорджией вызвал «землетрясение».