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Огненный шар заметили в небе над Джорджией в США

В небе над северной частью американского штата Джорджия зафиксировали яркий огненный шар, падение которого сопровождалось локальным землетрясением. Об этом сообщила национальная метеорологическая служба США.

Падение необычного объекта стало причиной землетрясения.

В небе над северной частью американского штата Джорджия зафиксировали яркий огненный шар, падение которого сопровождалось локальным землетрясением. Об этом сообщила национальная метеорологическая служба США.

«Метеорит или космический мусор пролетел в небе над Северной Джорджией около 12:30 (27 июня — прим. URA.RU). Вскоре после этого поступили многочисленные сообщения о землетрясении, за которыми последовали видеозаписи вспышки в небе, которую можно было увидеть даже в Южной Каролине. Это землетрясение на самом деле было ударной волной от падения метеорита или космического мусора», — говорится в публикации ведомства на странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Специалисты метеослужбы добавили, что объект не удалось отследить с помощью радаров или спутников из-за высокой скорости движения. На данный момент известно как минимум о двух случаях, когда осколки упавшего небесного тела повредили крыши жилых домов. Информация о пострадавших в этот раз не поступала.

В апреле российские туристы рассказывали, что видели огненный шар в небе. Это произошло в Дубае, пишет RT.