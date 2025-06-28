Огненный шар заметили в небе над Джорджией в США

«Метеорит или космический мусор пролетел в небе над Северной Джорджией около 12:30 (27 июня — прим. URA.RU). Вскоре после этого поступили многочисленные сообщения о землетрясении, за которыми последовали видеозаписи вспышки в небе, которую можно было увидеть даже в Южной Каролине. Это землетрясение на самом деле было ударной волной от падения метеорита или космического мусора», — говорится в публикации ведомства на странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).