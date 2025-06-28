Тело выпавшего из катера в Химках пятилетнего мальчика нашли через 5 часов

Водолазы достали из канала имени Москвы в Химках тело пятилетнего мальчика, который днем в пятницу 27 июня упал в воду с катера. Об этом информирует региональный главк МЧС России.
Напомним, ребенок находился на катере, который выполнял маневр. При этом капитан судна не справился с управлением и катер врезался в берег. Мальчик выпал за борт, по предварительным данным, на нем не было спасательного жилета.
Спасательные службы прибыли на место. На поиски тела ребенка ушло пять часов.
«В 18:00 мск силами водолазной группы ПСО-1 ГКУ МО “Мособлпожспас” тело ребенка извлечено из воды, передано сотрудникам для проведении следственных мероприятий», — сказано в релизе спасательного ведомства.
Также сообщается, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка, а психологи оказывают помощь его родителям.
Тем временем в МЧС сообщили, что в Карелии утонула пятилетняя девочка. Предварительно, она упала с пирса в реку Чална. Девочка гуляла без присмотра.
«В это время мать находилась дома в нетрезвом состоянии», — сказано в релизе МЧС.
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