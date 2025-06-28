Тело выпавшего из катера в Химках пятилетнего мальчика нашли через 5 часов

Ранее специалисты рассказали KP.RU о важных правилах безопасности во время летних каникул, которые спасут жизнь на железной дороге, открытой воде и в интернете. Эксперты напомнили, что дети тонут молча и призвали родителей и всех окружающих быть предельно внимательными к играющим у водоема или купающимся несовершеннолетним.