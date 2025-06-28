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Росавиация расследует три инцидента в разных регионах России

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) инициировало расследования трёх авиационных происшествий, зафиксированных 27 июня в разных регионах России.

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) инициировало расследования трёх авиационных происшествий, зафиксированных 27 июня в разных регионах России.

Согласно официальному сообщению ведомства, в Тверской области экипаж вертолёта Ми-8П совершил вынужденную посадку. В Сочи на рулёжной дорожке аэропорта столкнулись два пассажирских лайнера Boeing 737−800.

Ещё один инцидент произошёл в Томской области, где частный самолёт-амфибия «Борей» также был вынужден экстренно приземлиться. Пилота эвакуировали и передали медикам.

Росавиация подчеркнула, что все расследования будут проведены в соответствии с установленными правилами. Основная задача — выявить причины происшествий и разработать меры по их недопущению в будущем.

Ранее сообщалось, что НАТО вновь подняло истребители из-за российского самолета.

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