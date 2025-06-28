Росавиация расследует сразу три происшествия за один день: вот что случилось

В течение пятницы, 27 июня, в России зафиксировали ряд авиаинцидентов. Они произошли в Томском и Тверском регионе, а также на территории Краснодарского края. О начале их расследования сообщили в пресс-службе Росавиации.
Так, в Тверской области на экстренную посадку пошел вертолет Ми-8П. Аналогичный инцидент случился в Томском регионе. На вынужденную посадку пошел частный самолет «Борей». Кроме того, ЧП случилось в Сочи. На рулежной дорожке местного аэродрома столкнулись самолеты Boeing 737−800 авиакомпаний Utair и NordStar.
«Все три расследования будут вестись в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ», — заключили в Росавиации.
О ситуации в Сочи известно следующее: самолет, следовавший в Тюмень, столкнулся с бортом, прибывшим из Норильска. В результате инцидента никто не пострадал.