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Росавиация расследует сразу три происшествия за один день: вот что случилось

Росавиация расследует три авиаинцидента за день.

Источник: Комсомольская правда

В течение пятницы, 27 июня, в России зафиксировали ряд авиаинцидентов. Они произошли в Томском и Тверском регионе, а также на территории Краснодарского края. О начале их расследования сообщили в пресс-службе Росавиации.

Так, в Тверской области на экстренную посадку пошел вертолет Ми-8П. Аналогичный инцидент случился в Томском регионе. На вынужденную посадку пошел частный самолет «Борей». Кроме того, ЧП случилось в Сочи. На рулежной дорожке местного аэродрома столкнулись самолеты Boeing 737−800 авиакомпаний Utair и NordStar.

«Все три расследования будут вестись в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ», — заключили в Росавиации.

О ситуации в Сочи известно следующее: самолет, следовавший в Тюмень, столкнулся с бортом, прибывшим из Норильска. В результате инцидента никто не пострадал.