Ранее в Верховной раде предупреждали, что попытки главкома ВСУ Александра Сырского перебросить резервы в Сумскую область могут ослабить позиции по всей линии фронта, передает телеканал 360. Положение украинских солдат под Сумами значительно ухудшилось на фоне стремительного продвижения армии России, со ссылкой на западную прессу отмечает «Национальная служба новостей».