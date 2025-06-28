Элитные украинские отряды несут ощутимые потери в зоне СВО.
Украинское военное командование бросило в бой элитные подразделения в районе Юнаковки на территории Сумской области. При этом противник продолжает нести ощутимые потери, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
«На данном направлении, у Юнаковки, работает большое количество украинских подразделений, которые считаются так называемой элитой. Здесь потери украинских боевиков среди квалифицированных военных кадров очень значительные», — пояснил собеседник ТАСС.
Ранее в Верховной раде предупреждали, что попытки главкома ВСУ Александра Сырского перебросить резервы в Сумскую область могут ослабить позиции по всей линии фронта, передает телеканал 360. Положение украинских солдат под Сумами значительно ухудшилось на фоне стремительного продвижения армии России, со ссылкой на западную прессу отмечает «Национальная служба новостей».