Пожар на рынке по повышенному рангу произошел в Усть-Каменогорске

Сегодня ночью в Усть-Каменогорске произошёл пожар на территории центрального рынка, расположенного по улице Казахстан. Сигнал о возгорании поступил в службу спасения около полуночи. По словам заявителя, внутри одного из торговых контейнеров загорелись матрасы. На место происшествия экстренно выехали огнеборцы по повышенному рангу вызова, передает El.kz.