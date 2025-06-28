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Пожар на рынке по повышенному рангу произошел в Усть-Каменогорске

Сегодня ночью в Усть-Каменогорске произошёл пожар на территории центрального рынка, расположенного по улице Казахстан. Сигнал о возгорании поступил в службу спасения около полуночи. По словам заявителя, внутри одного из торговых контейнеров загорелись матрасы. На место происшествия экстренно выехали огнеборцы по повышенному рангу вызова, передает El.kz.

Источник: МЧС РК

По данным МЧС, по прибытии руководство тушения пожара подтвердило необходимость повышенного реагирования — существовала реальная угроза распространения огня на расположенные вплотную друг к другу складские помещения. Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных возгорание удалось локализовать в считанные минуты. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Огонь не успел распространиться на соседние строения, благодаря чему удалось избежать серьёзных материальных потерь. Пострадавших в результате инцидента нет. Пожар полностью ликвидирован, причины возгорания устанавливаются.

Благодаря оперативному реагированию и профессионализму пожарных, ситуацию удалось быстро взять под контроль, предотвратив возможные последствия для торговой инфраструктуры в центре города.