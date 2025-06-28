В Японии нашли мертвой гражданку России

В японском городе Осака обнаружено тело 50-летней гражданки России с признаками насильственной смерти.
Как сообщает агентство Kyodo, женщина проживала одна в квартире, где и была найдена. На её лице и теле зафиксированы многочисленные кровоподтёки и следы побоев, что даёт основания подозревать убийство.
Тревогу забил супруг погибшей, также россиянин, проживающий отдельно. Несколько дней не получая от жены ответа, он лично приехал проведать её и обнаружил тело. По предварительным данным, в квартире отсутствуют следы ограбления — дверь была заперта, ценные вещи не тронуты.
Ранее сообщалось, что мексиканские ВМС перехватили подлодку с 3,5 тоннами кокаина.