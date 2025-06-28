Трамп обвинил Сербию в подготовке к конфликту с Косовом

По словам президента США, ключевым инструментом давления на сербскую сторону стали экономические отношения. Он подчеркнул, что Белград был заинтересован в торговле с Соединенными Штатами, однако американская администрация пригрозила приостановить экономическое сотрудничество в случае эскалации конфликта. Трамп добавил, что четко обозначил свою позицию: «Я сказал, что мы не торгуем с людьми, которые ведут войну».