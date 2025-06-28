Трамп обвинил Сербию в подготовке к конфликту с Косовом

По словам Трампа, Сербия якобы готовилась к войне с Косово, но США ее остановили.
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти предотвратили возможное начало войны между Сербией и Косово благодаря торговым мерам. Об этом он сообщил в ходе выступления в Овальном кабинете.
«Знаете, Сербия готовилась начать войну… они говорили: “Мы собираемся снова начать войну”. Я не скажу, что это Косово, но это Косово. Они собирались начать большую войну. Мы остановили ее, благодаря торговле», — отметил Трамп во время своего выступления.
По словам президента США, ключевым инструментом давления на сербскую сторону стали экономические отношения. Он подчеркнул, что Белград был заинтересован в торговле с Соединенными Штатами, однако американская администрация пригрозила приостановить экономическое сотрудничество в случае эскалации конфликта. Трамп добавил, что четко обозначил свою позицию: «Я сказал, что мы не торгуем с людьми, которые ведут войну».
Ранее власти самопровозглашенного Косово заявили о готовности взаимодействовать с Соединенными Штатами по вопросам приема и временного размещения граждан третьих государств, при соблюдении определенных условий, сообщал портал CNA 11 июня. Согласно принятому решению, в течение года на территории Косово смогут быть временно размещены до 50 человек с целью обеспечения их безопасного возвращения на родину.