Вызвавший ударную волну огненный шар засняли в небе над США

«Метеорит или космический мусор пролетел в небе над Северной Джорджией около 12:30. Вскоре после этого поступили многочисленные сообщения о землетрясении, за которыми последовали видеозаписи вспышки в небе, которую можно было увидеть даже в Южной Каролине. Землетрясение на самом деле было ударной волной от падения метеорита или космического мусора», — заявили в ведомстве.