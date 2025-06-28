Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировали вблизи южных Курил

Вблизи южных Курил в ночь на 28 июня произошел инцидент. Сейсмологи зафиксировали землетрясение. Его магнитуду оценили в 4,0 балла. Об этом рассказала в беседе с РИА Новости начальник станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
Она уведомила, что подземные толчки могли чувствоваться на Шикотане. По словам сейсмолога, угроза цунами не объявлялась.
«Эпицентр располагался в 19 километрах северо-восточнее села Крабозаводское на острове Шикотан, очаг — на глубине 62 километров», — поделилась информацией Елена Семенова.
В России за день, 27 июня, случилось три авиапроисшествия. Сообщается об инцидентах в Томской и Тверской областях, а также на территории Краснодарского края. Происшествия будут расследоваться Росавиацией.