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Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировали вблизи южных Курил

У побережья южных Курил ночью 28 июня произошло землетрясение.

Источник: Комсомольская правда

Вблизи южных Курил в ночь на 28 июня произошел инцидент. Сейсмологи зафиксировали землетрясение. Его магнитуду оценили в 4,0 балла. Об этом рассказала в беседе с РИА Новости начальник станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Она уведомила, что подземные толчки могли чувствоваться на Шикотане. По словам сейсмолога, угроза цунами не объявлялась.

«Эпицентр располагался в 19 километрах северо-восточнее села Крабозаводское на острове Шикотан, очаг — на глубине 62 километров», — поделилась информацией Елена Семенова.

В России за день, 27 июня, случилось три авиапроисшествия. Сообщается об инцидентах в Томской и Тверской областях, а также на территории Краснодарского края. Происшествия будут расследоваться Росавиацией.