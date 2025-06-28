Россиянку нашли мертвой в японском городе

«В полицию обратился супруг погибшей, который также является гражданином РФ. Он не мог связаться с женой несколько дней, после чего решил приехать к ней домой. Прибыв в квартиру, мужчина нашел женщину мертвой и вызвал полицию», — уточняется в публикации информационного агентства Kyodo.