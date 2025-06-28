Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянку нашли мертвой в японском городе

В японском городе Осака обнаружили мертвой 50-летнюю гражданку России. Тело женщины нашли в квартире со следами травм. Полиция рассматривает версию убийства. Об этом пишут местные СМИ.

Труп женщины обнаружили за закрытыми дверями.

В японском городе Осака обнаружили мертвой 50-летнюю гражданку России. Тело женщины нашли в квартире со следами травм. Полиция рассматривает версию убийства. Об этом пишут местные СМИ.

«В полицию обратился супруг погибшей, который также является гражданином РФ. Он не мог связаться с женой несколько дней, после чего решил приехать к ней домой. Прибыв в квартиру, мужчина нашел женщину мертвой и вызвал полицию», — уточняется в публикации информационного агентства Kyodo.

По сведениям издания, на лице и теле погибшей были обнаружены следы побоев и кровоподтеков. Из квартиры ничего не пропало, а дверь в жилище была заперта изнутри.

Как сообщало URA.RU ранее, осенью 2024 года тело 49-летней женщины нашли на полу отеля в турецкой Аланье. Учитывая подозрительные обстоятельства ее смерти, было принято решение начать расследование.