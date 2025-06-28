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Россиянка найдена мертвой в японской Осаке, на ее теле следы побоев

Муж россиянки нашел ее мертвой в запертой квартире в Осаке.

Источник: Комсомольская правда

Россиянка найдена мертвой в городе Осака в Японии. Об этом информирует агентство Kyodo.

Речь идет о 50-летней женщине. Супруг обнаружил ее тело в запертой квартире, где россиянка проживала. Мужчина несколько дней не мог связаться с женой, поэтому решил навестить ее. Уточняется, что супруги жили отдельно.

На теле женщины были кровоподтеки и следы побоев. Полиция считает, что речь может идти об убийстве. При этом по предварительным данным из жилища ничего не пропало.

Ранее россиянку с 11-месячной дочерью нашли мертвыми в Риме, подозреваемым оказался гражданин США.

Также сайт KP.RU рассказывал, как россиянка сбежала от мужа-француза, случайно узнав его главную тайну.

В январе 23-летнюю россиянку, пропавшую в Турции, обнаружили в неожиданном месте.