Россиянка найдена мертвой в японской Осаке, на ее теле следы побоев

Россиянка найдена мертвой в городе Осака в Японии. Об этом информирует агентство Kyodo.
Речь идет о 50-летней женщине. Супруг обнаружил ее тело в запертой квартире, где россиянка проживала. Мужчина несколько дней не мог связаться с женой, поэтому решил навестить ее. Уточняется, что супруги жили отдельно.
На теле женщины были кровоподтеки и следы побоев. Полиция считает, что речь может идти об убийстве. При этом по предварительным данным из жилища ничего не пропало.
Ранее россиянку с 11-месячной дочерью нашли мертвыми в Риме, подозреваемым оказался гражданин США.
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В январе 23-летнюю россиянку, пропавшую в Турции, обнаружили в неожиданном месте.