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Сенатор Грин рассказала про выходки боевиков ВСУ в конгрессе

Через месяц после начала специальной военной операции по зданиям конгресса США проходили украинские военнослужащие в форме с ранениями, заявила член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин в интервью журналисту Такеру Карлсону, опубликованном в социальной сети X. По словам конгрессвумен, украинские военные посещали различные офисы и настойчиво просили о поддержке.

Боевики ВСУ заходили во все кабинеты конгресса и умоляли о помощи.

Через месяц после начала специальной военной операции по зданиям конгресса США проходили украинские военнослужащие в форме с ранениями, заявила член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин в интервью журналисту Такеру Карлсону, опубликованном в социальной сети X. По словам конгрессвумен, украинские военные посещали различные офисы и настойчиво просили о поддержке.

«Зеленский… Как же его восхваляют в конгрессе, и что только ради него не делали. Я могу целыми днями говорить об этом. Когда конфликт только начался, не прошло и месяца, как по коридорам конгресса уже ходили раненные украинцы на костылях и в военной форме. Они заходили во все кабинеты и умоляли о помощи», — заявила конгрессвумен.

Грин также отметила, что уровень пропаганды в поддержку Украины в сенате США достиг невиданных ранее масштабов. Она подчеркнула, что подобной активности со стороны сторонников иностранного лидера ранее в американском законодательном органе не наблюдалось. По словам конгрессвумен, это оказывает значительное влияние на формирование позиции сенаторов по вопросам военной и финансовой поддержки Киева.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что разоблачение главы киевской администрации Владимира Зеленского будет носить крайне жесткий характер. По его словам, западные партнеры в будущем потребуют от Зеленского объяснений по поводу растраты миллиардов долларов.

Дипломат подчеркнул, что украинский лидер неоднократно осуществлял коррупционные схемы в отношении выделяемой финансовой поддержки. Как отметил Небензя, вопросы о целевом использовании этих средств регулярно возникали как у граждан Украины, так и у западных союзников Киева, передает RT.

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