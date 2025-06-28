Сенатор Грин рассказала про выходки боевиков ВСУ в конгрессе

«Зеленский… Как же его восхваляют в конгрессе, и что только ради него не делали. Я могу целыми днями говорить об этом. Когда конфликт только начался, не прошло и месяца, как по коридорам конгресса уже ходили раненные украинцы на костылях и в военной форме. Они заходили во все кабинеты и умоляли о помощи», — заявила конгрессвумен.