В Хабаровске пенсионерка отдала мошенникам более 5 млн рублей

На этой неделе с женщиной по телефону связался неизвестный, представившийся финансовым аналитиком, который предложил ей инвестировать деньги для получения пассивного дохода.
«Когда я перевела первые 10 тыс. рублей, он сообщил, что купил акции, которые будут работать сами на себя, а заработанный процент переведет на мой счет. Через некоторое время мне пришли 2 тыс. рублей», — сообщила пострадавшая.
Затем от афериста последовало предложение перевести большую сумму якобы для повышения заработка от инвестиций. Далее пенсионерке позвонил другой мошенник, представившийся директором инвестиционного агентства, который хотел бы продать свою квартиру в Сочи за крайне малую сумму. Для совершения сделки женщине предложили продать имеющуюся недвижимость.
«По совету этого директора женщина связалась со специалистом по выкупу недвижимости, номер телефона которого ей выслали в сообщении. Молодой человек помог продать две ее квартиры за бесценок, прибыль от которой она перевела мошенникам», — сообщили в прокуратуре.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
27 июня в Москве правоохранительные органы задержали 13 участников банды мошенников, которые обманывали пенсионеров. В отношении них было возбуждено 10 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).