Россиянку забили до смерти в японском городе

Вечером 50-летняя гражданка России Елена Ито пришла в жилой комплекс Симодера 2 в районе Нанива-ку, где она снимает комнату на 8 этаже. Она лежала на своей кровати без сознания, на лице были видны следы от побоев, а изо рта шла кровь. На теле также виднелись множество синяков.