Дела о получении Тимуром Ивановым двух взяток объединили в одно производство

«Уголовное дело, возбужденное 23 апреля 2024 года в отношении Иванова Т. В., Бородина С. В. и неустановленных лиц, по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а также в отношении Фомина А. Г. и неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки), и уголовное дело, возбужденное 23 мая 2025-го в отношении Иванова Т. В. по ч. 6 ст. 290 УК РФ, а также в отношении Фомина А. Г. по ч. 5 ст. 291 УК РФ, соединены в одном производстве», — говорится в материалах.
В отношении Иванова изначально было возбуждено два уголовных дела: о растрате более 216 млн рублей — связано с покупкой двух паромов для Керченской переправы и с выводом свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». По нему, кроме Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова, проходили бывший председатель правления кредитной организации Александр Бугаевский, а также топ-менеджер банка и гражданин Германии и Израиля Феликс Нойберг, которых объявили в международный розыск и заочно арестовали, а материалы в их отношении выделили в отдельное производство. Приговор по этому делу огласят 1 июля.
В рамках второго дела Иванову вменяется получение двух взяток на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей. По делу проходят заключивший сделку со следствием бизнесмен Бородин и предприниматель Фомин. Оба дали признательные показания и сотрудничают со следствием.
По версии следствия, Фомин, находясь с Ивановым в доверительных отношениях, оказал ему услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий. Кроме этого, Фомин и другие лица способствовали получению Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания услуг имущественного характера. В ходе предварительного следствия установлено, что Иванов, другие фигуранты и неустановленные лица с 24 октября 2018 года по 31 декабря 2023-го получили от соучредителя ООО «Олимпситистрой» Фомина и неустановленных представителей ООО «Оборонспецстрой» взятку в особо крупном размере в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера.
Новый эпизод взятки в отношении Иванова, а также предполагаемого взяткодателя — Александра Фомина — связан с договором о поставках агрокомплексом «Русское село» в магазины одной из розничных сетей в России горошка, огурцов, томатов и томатной пасты. Как установило следствие, способом дачи взятки Иванову стало предоставление тульским ООО «Проопт» процентного безналичного займа в размере свыше 122 млн рублей сельскохозяйственному предприятию ООО «Агрокомплекс “Русское село”, учредителем которого является Сергей Бородин. Также предметом взятки Иванову следствие считает уставной капитал сельхозпредприятия в размере 30 млн рублей, которые на расчетный счет компании внес сам учредитель агрокомплекса. В рамках досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием Бородин дал показания на Иванова по новому эпизоду.