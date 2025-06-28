Дела о получении Тимуром Ивановым двух взяток объединили в одно производство

«Уголовное дело, возбужденное 23 апреля 2024 года в отношении Иванова Т. В., Бородина С. В. и неустановленных лиц, по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а также в отношении Фомина А. Г. и неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки), и уголовное дело, возбужденное 23 мая 2025-го в отношении Иванова Т. В. по ч. 6 ст. 290 УК РФ, а также в отношении Фомина А. Г. по ч. 5 ст. 291 УК РФ, соединены в одном производстве», — говорится в материалах.