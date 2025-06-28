Россиянка со следами побоев была найдена мертвой в Японии

В японском городе Осака неизвестный убил гражданку России. Полиция проводит расследование обстоятельств произошедшего.
Вечером в жилом комплексе в районе Нанива-ку была обнаружена 50-летняя Елена Ито без сознания в своей съемной комнате. На лице женщины были видны следы побоев, изо рта шла кровь, на теле также были обнаружены многочисленные синяки. Прибывшие медики констатировали смерть.
По данным следствия, бывший муж Елены несколько дней не мог с ней связаться и приехал к ней в квартиру, где и обнаружил ее без сознания. Следов борьбы в квартире обнаружено не было. Для установления точной причины смерти будет проведено вскрытие. Полиция префектуры Осака расследует дело об убийстве, передает Telegram-канал Shot.
В Японии впервые с 2022 года казнили преступника. К высшей мере наказания приговорили местного жителя Такахиро Сираиси. Он выбирал в социальных сетях склонных к суициду девушек, заманивал к себе в квартиру, где убивал их и расчленял тела. На счету маньяка девять жертв. При этом вычислить его помогла простая случайность. Подробнее о жутких преступлениях «убийцы из Twitter’а» и его поимке — в материале «Вечерней Москвы».