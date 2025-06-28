Россиянка со следами побоев была найдена мертвой в Японии

В Японии впервые с 2022 года казнили преступника. К высшей мере наказания приговорили местного жителя Такахиро Сираиси. Он выбирал в социальных сетях склонных к суициду девушек, заманивал к себе в квартиру, где убивал их и расчленял тела. На счету маньяка девять жертв. При этом вычислить его помогла простая случайность. Подробнее о жутких преступлениях «убийцы из Twitter’а» и его поимке — в материале «Вечерней Москвы».