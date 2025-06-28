NYT: ВС России лишают Украину ресурсов для сделки с США

Издание отмечает, что литиевое месторождение ранее рассматривалось Киевом как «критически важный актив», который мог бы стать основой для экономического партнерства между Украиной и США. «Чем больше территорий занимают российские войска на Украине, тем меньше ресурсов Киев может предложить Вашингтону», — приводит газета мнение своего автора.