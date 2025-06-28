Российское консульство отреагировало на смерть россиянки в Японии

Ранее агентство Kyodo писало, что в ночь на 27 июня в одной из квартир Осаки было обнаружено тело Елены Ито. Женщина жила одна, однако на ее лице зафиксировали следы побоев и кровоподтеки. Как заявили в полиции, основной версией случившегося является убийство. С заявлением к правоохранителям обратился супруг погибшей — гражданин России, он проживал отдельно. Мужчина приехал к жене после того, как несколько дней не мог с ней связаться. По данным полиции, в квартире не обнаружены признаки борьбы или ограбления, при этом входная дверь была заперта, передает 360.ru.