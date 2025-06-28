Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российское консульство отреагировало на смерть россиянки в Японии

Генеральное консульство России в Осаке (Япония) постоянно находится на связи с местной полицией по вопросу расследования смерти 50-летней россиянки Елены Ито. Об этом сообщили источники в диппредставительстве.

Российское консульство в Японии вместе с местной полицией расследует смерть Елены Ито.

Генеральное консульство России в Осаке (Япония) постоянно находится на связи с местной полицией по вопросу расследования смерти 50-летней россиянки Елены Ито. Об этом сообщили источники в диппредставительстве.

«Связались с полицией Осаки. Ведется следствие. Находимся в контакте с правоохранительными органами», — заявили в генконсульстве. Информацию передает РИА «Новости».

Ранее агентство Kyodo писало, что в ночь на 27 июня в одной из квартир Осаки было обнаружено тело Елены Ито. Женщина жила одна, однако на ее лице зафиксировали следы побоев и кровоподтеки. Как заявили в полиции, основной версией случившегося является убийство. С заявлением к правоохранителям обратился супруг погибшей — гражданин России, он проживал отдельно. Мужчина приехал к жене после того, как несколько дней не мог с ней связаться. По данным полиции, в квартире не обнаружены признаки борьбы или ограбления, при этом входная дверь была заперта, передает 360.ru.