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В Японии нашли тело 50-летней россиянки

Правоохранительные органы рассматривают версию убийства.

Источник: Аргументы и факты

В японской префектуре Осака полиция обнаружила тело 50-летней гражданки России, сообщает агентство Kyodo.

Женщина, впоследствии опознанная как Елена Ито, была найдена в своей квартире с признаками насильственной смерти — на лице у неё были зафиксированы следы побоев и кровоподтёки. Правоохранительные органы рассматривают версию убийства.

Погибшая проживала одна в квартире на восьмом этаже. Её супруг, также гражданин России, забил тревогу после нескольких дней безуспешных попыток связаться с женой и обратился в полицию через знакомых. Прибывшие на место стражи порядка не обнаружили признаков взлома, следов борьбы или ограбления, а входная дверь была заперта изнутри.

Российское генеральное консульство в Осаке сообщило, что пока не получало официальных уведомлений о смерти соотечественницы. Представители дипведомства заявили, что планируют установить контакт с полицией для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Ранее 39-летняя туристка Олеся из города Верхняя Салда Свердловской области умерла на отдыхе в Турции из-за сердечного приступа.