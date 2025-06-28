В Японии нашли тело 50-летней россиянки

Погибшая проживала одна в квартире на восьмом этаже. Её супруг, также гражданин России, забил тревогу после нескольких дней безуспешных попыток связаться с женой и обратился в полицию через знакомых. Прибывшие на место стражи порядка не обнаружили признаков взлома, следов борьбы или ограбления, а входная дверь была заперта изнутри.