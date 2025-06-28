На Алтае водоворот унес 15-летнюю девушку и ее спасительницу

Подобные трагедии на водоемах случаются и в других регионах: ранее в ХМАО нашли погибшей женщину, которая пропала после прогулки на лодке по реке Большой Юган, а также завершились поиски мужчины, утонувшего на реке Конда. В обоих случаях тела обнаружили спустя несколько дней после происшествий.