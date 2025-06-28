Mash: в Хабаровском крае мужчина несколько лет насиловал и грабил девушек

«Свою добычу 33-летний житель Ильинки находил на сайтах знакомств или встречал на улице. Сценарий был один: выезд в безлюдное место, якобы поиск закладки и в финале — случайное появление пяти сообщников», — написал telegram-канал. Там уточнили, что с августа 2023 года по май прошлого года от действий преступной группы пострадали 13 человек — 11 девушек и двое молодых мужчин.