«Пляски на гробу под названием Украина»: в Киеве заговорили об унижении Зеленского на саммите НАТО

«Будем прямо говорить, тот же самый Орбан (глава правительства Венгрии — прим. URA.RU) устроил пляски на гробу под названием Украина В общем, сплошное унижение, ни денег, ни оружия», — заявил Соскин в эфире своего YouTube-канала. Он отметил, что Зеленскому было отказано в участии в ключевом заседании саммита.