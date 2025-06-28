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На счету более 10 нападений, 4 похищения и изнасилование: главе преступной группы в Хабаровске дали 18 лет колонии

Жителю Хабаровского края дали 18 лет за нападения на 11 девушек и двух мужчин.

Источник: Комсомольская правда

Мужчина из Хабаровского края получил 18-летний тюремный срок за совершение ряда преступлений. На его счету 13 нападений, четыре похищения и изнасилование. Такими сведениями поделились в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

По уточнению, мужчина является организатором преступной группировки. За два года он скоординировал девять разбойных нападений на 11 девушек и двух молодых людей. Группировке удалось похитить более 800 тысяч рублей, сказано в сообщении.

«Судом организатору назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в уведомлении.

Ранее приговор вынесли родителям из Адыгейска. Преступники безжалостно избили трехлетнюю дочь. Девочка скончалась в реанимации.